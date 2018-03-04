Автомобильная компания Porsche намерена создать авиатакси, какими бы пассажиры смогли управлять самостоятельно.

Об этом сообщает Reuters.

Директор по продажам Детлев фон Платен заявил, что Porsche изучает перспективы рынка летающих такси.

"Это действительно имеет смысл. Если я еду от Цуффенхаузена (завода Porsche) в аэропорт Штутгарта, то мне нужно не менее получаса. Это если мне повезет. Перелет займет всего три с половиной минуты", - отметил фон Платен.

По планам Porsche пассажиры будут самостоятельно контролировать летательный аппарат, но не требуют пилотной лицензии, так как многие функции автомобиля будут автоматизированы.

В прошлом году на автошоу в Женеве (Швейцария) компания Italdesign (которая, как и Porsche, входит в группу Volkswagen) и Airbus представили двухместный летающий автомобиль Pop.Up.

Потенциальными конкурентами летательного аппарата Porsche станут немецкие стартапы Volocopter (который поддерживает Daimler), Lilium Jet и eVolo, а также американские компании Terrafugia и Joby Aviation.

Как сообщала "Страна", полиция разыскивает трех похитителей, которые вытащили из BMW 4 миллиона и уехали на Porsche Cayenne.

Ранее мы писали, что в США Porsche въехал в толпу зрителей на автошоу.