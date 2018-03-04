Один из подозреваемых в покушении на руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" был освобожден из-под стражи после внесения залога и после этого не явился по вызову в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Четырем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 352,4 тысячи гривен каждому. Один из задержанных заплатил соответствующую сумму и уже успел нарушить требования законодательства - не явился по вызову в суд", - говорится в сообщении.

В субботу, 3 марта, один из фигурантов не явился в суд без уважительных на то причин. Его защитники не владеют информацией о месте его пребывания.

Генеральная прокуратура Украины уже подала апелляционную жалобу на принятые судом, несмотря на тяжесть преступления, довольно мягкие решения об избрании меры пресечения.

Напомним, что судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол отпустила под залог четверых подозреваемых в организации заказных убийств, в том числе и руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Как сообщала "Страна", ранее появились подробности покушения на топ-менеджеров государственной зерновой корпорации.