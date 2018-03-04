Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за формирование "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Об этом сообщает Deutche Welle.

За политический союз во главе с Меркель высказались 66,02% социал-демократов. Всего в голосовании участвовали 363 тыс. 494 члена СДПГ. В настоящее время СДПГ насчитывает более 463 тыс. членов, все они могли участвовать в голосовании по почте. Голосование началось 20 февраля и завершилось 2 марта.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции. В начале февраля руководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.

Согласно коалиционному договору, ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Хотя на выборах 24 сентября 2017 года социал-демократы набрали гораздо меньше голосов, чем ХДС, это стало условием для формирования "большой коалиции". Еще три министерства возглавят представители ХСС.

При этом СДПГ получит ряд ключевых министерств, таких как МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов. Ранее стало известно, что ХДС определилась с кандидатурами на министерские посты.

Напомним, "Большая коалиция" правит Германией с 2013 года.

Как сообщала "Страна", лидер социал-демократов Мартин Шульц отказался от кресла главы МИД в коалиционном правительстве Ангелы Меркель.

Ранее мы писали, что Меркель назвала своих кандидатов на должности министров от партии ХДС.