На следующей неделе Европарламент намерен отправить в Словакию делегацию для расследования обстоятельств убийства журналиста Яна Кучака.

Об этом сказала председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле, сообщает DW.

Смерть журналиста может привести к развалу правительственной коалиции. Входящая в нее партия "Мост" собирается провести консультации по выходу из правительства в связи с отказом министра внутренних дел Роберта Калиняка выйти в отставку. "Мост" требует отставки политика.

Напомним, что 3 марта в словацкой деревне Штявник состоялись похороны убитого журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой.

Как сообщала "Страна", убитый словацкий журналист расследовал причастность итальянской мафии к хищению денег из еврофондов.