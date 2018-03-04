Во время обрушившейся в конце недели на северо-восток США бури сильный ветер сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.

Об этом сообщает пресс-служба поместья Вашингтона Маунт-Вернон в Facebook.

"В пятницу сильный ветер сломал 227-летнюю тсугу канадскую и вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона", - говорится на странице поместья.

Фото: facebook.com/HistoricMountVernon

Посаженная тсуга была подарком Вашингтону от губернатора Нью-Йорка Джорджа Клинтона. Получил он ее в небольшом бочонке из-под виски.

Как сообщала "Страна", число жертв шторма в США возросло до 9 человек. Снег, сильные дожди и штормовой ветер бушуют на территории 15 штатов восточного побережья США.

Ранее мы писали, что за год природные катаклизмы в США нанесли ущерба на $306 миллиардов.