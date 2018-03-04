Британский специалист по вопросам безопасности и бывший сотрудник частных военных компаний Тайрус Маккуин рассказал, что действия частных военных компаний из России в Сирии существенно отличаются от того, как обычно оперируют подобные подразделения. Также он упомянул, как работал по контракту ЧВК на востоке Украины.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В феврале в СМИ появились сообщения о возможном разгроме в Сирии отряда россиян из "ЧВК Вагнера". Всего там могли погибнуть от 11 до нескольких сотен россиян. Как удалось выяснить Русской службе Би-би-си, только в сентябре 2017 года там погибли как минимум 54 бойца частных военных компаний из России. Россия официально не подтверждает существование ЧВК, однако допускает возможность нахождения в Сирии некоторого числа российских граждан, не являющихся военнослужащими.

Тайрус Маккуин, который проработал в различных ЧВК более восьми лет, считает, что сотрудники "ЧВК Вагнера" могут изменить специфику работы частных военных компаний.

"Я, например, много раз работал по контрактам британского и американского правительств. Но не было ничего и близкого к тому, что пишут сейчас о "ЧВК Вагнера". Я уже несколько лет не был в Сирии и лично не видел в деле вагнеровцев.

Но, судя по рассказам людей, которые знакомы с работой этих ребят, они вовсю участвуют в боевых действиях. У нас была совсем другая история... По сути мы работали телохранителями в зоне конфликта. Наше главное отличие от военных в том, что мы никогда не вели наступательных операций", - сказал экс-боец ЧВК.

Он отметил, что иногда открывали огонь, но делали это только для того, чтобы защитить от нападения клиентов, себя или охраняемый объект

"Русские ведут себя по-другому. Можно сказать, они поменяли правила игры. Насколько я знаю, в Сирии "ЧВК Вагнера" по сути ведет боевые действия. Похоже на какую-то частную армию ГРУ. При этом я не считаю, что сегодня так поступает только "ЧВК Вагнера". Вполне возможно, что в Сирии или Ираке орудуют и американские ЧВК, активно участвующие в боевых действиях", - сказал он.

Что касается оплаты, то, по его словам, говорят, что русские в ЧВК воюют за 5 тысяч долларов в месяц. При этом, по его словам, он в 2008 году получал 400 долларов в день (12 000 за 30 дней), а затем плата была снижена до 270 долларов в день (8100 за 30 дней).

При этом британец отказался оценивать действия ЧВК "Вагнер".

"Честно говоря, я особо не слежу за ними, поскольку занят своей работой. Но когда я работал по контрактам на востоке Украины, многие люди часто упоминали в разговорах вагнеровцев, - сказал он. - Я лично не имею ничего против их работы. Наши ЧВК работали в Ираке и Афганистане. Мы пришли в Ирак и разнесли страну. Там мы уж точно не вели себя лучше, чем сейчас русские ведут себя в Сирии. Да, вагнеровцы сейчас открыто воюют в Сирии. Обычно сотрудники ЧВК такого не делают. Но такое развитие ситуации меня не удивляет. Наверняка их примеру последуют или уже следуют ЧВК из других стран".

По контракту ЧВК Тайрус Маккуин работал на территории Ирака и Афганистана. В качестве телохранителя обеспечивал безопасность клиентов в Ливии и в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Фото: bbc.com

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, что известно о расстреле американцами колонны россиян в Сирии.

Как сообщала "Страна", в составе частной военной компании Вагнера есть подразделение "Карпаты", в который входят почти 40 украинцев. Об этом говорится в заявлении СБУ.