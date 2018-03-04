В воскресенье, 4 марта, подачу тепла в дома, которые остались без отопления после аварии на теплотрассе в Харькове, полностью возобновили.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Накануне пресс-секретарь коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Татьяна Чуйко сообщила, что более 80 жилых домов, а также одна больница, остались без отопления в центре Харькова в результате аварии на теплосети.

"В 6.30 4 марта теплоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении ГосЧС.

Как сообщала "Страна", в Харькове из-за аварии без тепла остались 84 дома и больница.

Ранее мы писали, что в Харькове около сотни домов остались без тепла из-за крупной аварии на теплотрассе.