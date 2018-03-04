Невеста британского принца Гарри Меган Маркл сменит религию и станет англиканкой. Об этом пишет The Sunday Times.

Газета отмечает, что Маркл росла в протестантской семье, ходила в католическую школу и была замужем за иудеем. Теперь, как ожидается, она примет англиканство.

Церемония крещения пройдет в марте в Кенсингтонском дворце, а проведет ее Архиепископ Кентерберийский.

Подчеркивается, что для вступления в брак с Гарри его невеста не обязана официально менять свою веру, однако Маркл приняла такое решение из уважения к королевской семье и Елизавете II, которая также возглавляет Церковь Англии.

Фото: google.com.ua

Как сообщала "Страна", принц Гарри пригласил на свою свадьбу бывших подружек.

Ранее мы писали, что на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выступит знаменитый Эд Ширан.