Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко прокомментировал ситуацию во время разгона МихоМайдана, когда силовики поставили на колени протестующих.

После того, как фото вызвало бурю возмущений в соцсети, он пояснил, что это нормальная практика для полицейских разных стран.

"По поводу криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в ​​транспорт это - никакое не унижение, а общеупотребительное полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него. Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля. Удивительно, что этих базовых тактических правил не знает нардеп Мустафа Найем, который сам был причастен к набору в патрульную полицию в нескольких городах в 2015-2016 годах. При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били", - написал Шевченко в Facebook.

Он добавил, что степень жесткости действий полиции не была чрезмерной учитывая опыт постоянных столкновений спровоцированных митингующими, их настроенность на агрессию, оперативную информацию о возможном наличии оружия и "в конце концов трагический опыт 31 августа 2015, когда под ВР граната унесла жизни четырех гвардейцев".

Пост Шевченко проиллюстрировал фото задержания полицией из разных стран.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Напомним, что после разгона МихоМайдана Саакашвили объявил марш об отставке Порошенко, Авакова и Луценко.

Ранее "Страна" собрала реакцию пользователей соцсетей на разгон МихоМайдана в материале "У нас точно была Революция Достоинства?" Соцсети о жестокой зачистке МихоМайдана". Особое возмущение вызвало фото, на котором сторонников МихоМайдана правоохранители поставили на колени.