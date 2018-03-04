Дональд Трамп пообещал ввести налог на автомобили из Европы, если окажется, что власти европейских стран ухудшают условия работы американских компаний на рынке ЕС.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Если Евросоюз хочет дальше повышать и без того высокие тарифы для американских компаний, которые там работают, мы просто введем налог на их автомобили", - написал он.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Напомним, что Дональд Трамп пообещал металлургам США ввести пошлины на ввоз стали и алюминия. Министерство торговли США после проведения проверки пришло к выводу, что импорт этих двух металлов наносит ущерб американским компаниям и национальной безопасности.

Как сообщала "Страна", в Европе и Канаде пообещали решительно отреагировать, если США введут пошлины на сталь и алюминий.