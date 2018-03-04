Трамп пригрозил ввести налог на автомобили из Европы
Дональд Трамп пообещал ввести налог на автомобили из Европы, если окажется, что власти европейских стран ухудшают условия работы американских компаний на рынке ЕС.
Об этом президент США написал в Twitter.
"Если Евросоюз хочет дальше повышать и без того высокие тарифы для американских компаний, которые там работают, мы просто введем налог на их автомобили", - написал он.
Фото: twitter.com/realdonaldtrump
Напомним, что Дональд Трамп пообещал металлургам США ввести пошлины на ввоз стали и алюминия. Министерство торговли США после проведения проверки пришло к выводу, что импорт этих двух металлов наносит ущерб американским компаниям и национальной безопасности.
Как сообщала "Страна", в Европе и Канаде пообещали решительно отреагировать, если США введут пошлины на сталь и алюминий.