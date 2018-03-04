Число погибших из-за штормового ветра на восточном побережье США возросло до девяти.

Об этом сообщает NBC News.

Снег, сильные дожди и штормовой ветер бушуют на территории 15 штатов восточного побережья США. Без света остались более 1 миллиона американцев, в аэропортах отменяют тысячи рейсов. Губернатор штата Вирджиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

Большинство смертей из-за непогоды спровоцированы несчастными случаями. В частности часть погибших наступила на оборванную линию электропередач, другая часть - погибла в результате падения деревьев. Именно через поваленные деревья погибли люди в Вирджинии, Мэриленде, Нью-Йорке, Пенсильвании, Массачусетсе и Род-Айленде.

Как сообщала "Страна", в Астане снежный ураган сносит людей, а по улицам катятся огромные шары.

Ранее мы писали, что за год природные катаклизмы в США нанесли ущерба на $306 миллиардов.