Служба автомобильных дорог в Киевской области просит по возможности воздерживаться от поездок собственным транспортом на дальние расстояния во время непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Служба автомобильных дорог в Киевской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте бдительны за рулем, соблюдайте Правила дорожного движения! По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что "проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспечен. По состоянию на 23:00 подрядными организациями на расчистке дорог области было задействовано 90 единиц спецтехники, дежурили — 70 механизмов".

Как сообщала "Страна", в двух областях Украины из-за снега ограничили движение по автодорогам.

Ранее мы писали, что промерзший вечерний Киев застыл в пробках, которые парализовали основные магистрали.