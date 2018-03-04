Сегодня Украину покинет последний циклон и снегопады прекратятся
В воскресенье, 4 марта, территорию Украины покинет последний циклон и с 5 марта снегопады прекратятся. Хотя еще сегодня небольшой снег может наблюдаться на севере и западе.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе сегодня днем -3...-6. В Ужгороде -1...+1. Переменная облачность без осадков. В Ровно возможен снег.
На севере может срываться снег. Днем до -4...-6.
В центре днем -4...-6. Снег.
На востоке переменная облачность без осадков. Днем -1...-6.
На юге - переменная облачность без осадков. Днем от -1 до -5.
В Киеве 4 марта днем -5...-7. Возможен небольшой снег.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее синоптики прогнозировали, что с 6 марта в Украине начнется потепление.
Как сообщала "Страна", киевлян в воскресенье предупредили о падении сосулек и снега с крыш.