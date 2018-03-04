После заявления спецпредставителя США Курта Волкера в Российском Совете Федерации заявили, что т.н. "ЛНР" и "ДНР" - это часть Минских соглашений, поэтому они не могут быть ликвидированы.

Об этом написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter.

"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать" ЛНР "и" ДНР ". Забыл, очевидно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера снижается до нуля ", - написал Пушков.

Фото: twitter.com/Alexey_Pushkov

Напомним, что Волкер заявил, что так называемые "Луганская Народная Республика" и "Донецкая Народная Республика" являются образованиями, которые созданы Россией. Они не соответствуют Конституции Украины.

Как сообщала "Страна", специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что на подготовку местных выборов в отдельных неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей может потребоваться 6 месяцев после полного развертывания миротворческих сил.