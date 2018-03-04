Трамп допустил, что в США могут выбирать президента пожизненно
Дональд Трамп заявил, что ему понравилась инициатива властей Китая, которая позволяет снять ограничения на срок пребывания президента на посту.
Об этом сообщает CNN.
Трамп предложил сделать то же самое в США, комментируя положение Си Цзиньпина.
"Он президент пожизненно, постоянный президент. Он замечательный... Смотрите, ему удалось сделать это, и я считаю, что это отлично. Может быть, нам стоит постараться сделать то же самое однажды", - сказал Трамп.
Напомним, что президент США Дональд Трамп уже назначил главу избирательного штаба на выборы 2020.
Как сообщала "Страна", советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер потерял доступ к ряду секретных документов и ежедневным брифингам Белого дома.
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