Дональд Трамп заявил, что ему понравилась инициатива властей Китая, которая позволяет снять ограничения на срок пребывания президента на посту.

Об этом сообщает CNN.

Трамп предложил сделать то же самое в США, комментируя положение Си Цзиньпина.

"Он президент пожизненно, постоянный президент. Он замечательный... Смотрите, ему удалось сделать это, и я считаю, что это отлично. Может быть, нам стоит постараться сделать то же самое однажды", - сказал Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже назначил главу избирательного штаба на выборы 2020.

Как сообщала "Страна", советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер потерял доступ к ряду секретных документов и ежедневным брифингам Белого дома.