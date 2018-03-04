В воскресенье, 4 марта, в Италии начались всеобщие парламентские выборы.

Об этом сообщает Укринформ.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (8:00 по киевскому времени) и будут работать до 23:00 (00:00 по киевскому времени). В рамках голосования итальянцы выберут 630 членов нижней палаты парламента и 315 - верхней.

Для голосования избирателям выдадут два бюллетеня - один желтый, для выбора сенаторов, другой розовый - для выбора членов нижней палаты парламента.

Получить желтый листок смогут только избиратели в возрасте от 25 лет, граждане моложе этого возраста выбирать сенаторов не имеют права.

В целом избирательное право в Италии гарантируется с 18 лет. Принять участие в голосовании в целом смогут больше 46 млн человек, проголосовать за сенаторов имеют право более 42 млн человек.

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