В субботу, 3 марта, в Киеве произошел пожар в подземном паркинге на Осокорках.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает dtp.kiev.ua.

Масштабный пожар произошел на улице Чавдар, 13.

"В подземном паркинге сгорели около пять авто. Работают спасатели. Сильное задымление", - говорится в сообщении.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, что ранее в народном музее Киева под открытым небом сгорела изба-экспонат. Пожар вспыхнул на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Как сообщала "Страна", в подземной парковке на Героев Сталинграда произошел пожар. Сперва загорелся автомобиль Range Rover, затем огонь перекинулся на стоящий автомобиль Land Rover.

В результате пожара у Range Rover обгорел моторный отсек, салон, повреждено шины и лакокрасочное покрытие. В Land Rover повреждено боковое стекло, салон с правой стороны, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие.