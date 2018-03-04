На Осокорках в подземном паркинге сгорели пять авто
В субботу, 3 марта, в Киеве произошел пожар в подземном паркинге на Осокорках.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает dtp.kiev.ua.
Масштабный пожар произошел на улице Чавдар, 13.
"В подземном паркинге сгорели около пять авто. Работают спасатели. Сильное задымление", - говорится в сообщении.
Фото: dtp.kiev.ua
Напомним, что ранее в народном музее Киева под открытым небом сгорела изба-экспонат. Пожар вспыхнул на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.
Как сообщала "Страна", в подземной парковке на Героев Сталинграда произошел пожар. Сперва загорелся автомобиль Range Rover, затем огонь перекинулся на стоящий автомобиль Land Rover.
В результате пожара у Range Rover обгорел моторный отсек, салон, повреждено шины и лакокрасочное покрытие. В Land Rover повреждено боковое стекло, салон с правой стороны, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие.