В Кропивницком остановили водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз выше нормы
В Кропивницком полицейские задержали водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз превышающем норму.
Об этом сообщает УНН.
В полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила о вероятно нетрезвом водителе маршрутки, которая двигалась по улице Героев Украины.
Инспекторы патрульной полиции догнали данное транспортное средство на улице Суворова.
В салоне автомобиля кроме водителя никого не было. Во время общения с 40-летним водителем, полицейские почувствовали от него запах алкоголя.
Мужчина признался, что действительно употреблял спиртное. Результат прохождения на алкотестере показал 2,11 промилле алкоголя в крови, что в 11 раз превышает допустимую норму. Допустимая доза алкоголя в крови водителя в Украине 0,2 промилле.
Патрульные составили админпротокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
Теперь водителя ожидает штраф в размере 10 200 гривен с лишением водительских прав на год.
Фото: unn.com.ua
Как сообщала "Страна", в Николаеве, Херсоне и Кропивницком ограничили въезд грузовиков.
Также "Страна" писала, что в Кропивницком мужчина на "копейке" сбил электроопору.