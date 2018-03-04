В Кропивницком полицейские задержали водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз превышающем норму.

Об этом сообщает УНН.

В полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила о вероятно нетрезвом водителе маршрутки, которая двигалась по улице Героев Украины.

Инспекторы патрульной полиции догнали данное транспортное средство на улице Суворова.

В салоне автомобиля кроме водителя никого не было. Во время общения с 40-летним водителем, полицейские почувствовали от него запах алкоголя.

Мужчина признался, что действительно употреблял спиртное. Результат прохождения на алкотестере показал 2,11 промилле алкоголя в крови, что в 11 раз превышает допустимую норму. Допустимая доза алкоголя в крови водителя в Украине 0,2 промилле.

Патрульные составили админпротокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Теперь водителя ожидает штраф в размере 10 200 гривен с лишением водительских прав на год.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", в Николаеве, Херсоне и Кропивницком ограничили въезд грузовиков.

Также "Страна" писала, что в Кропивницком мужчина на "копейке" сбил электроопору.