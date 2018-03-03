Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в деле о незаконном обогащении председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой, которая в одном из интервью заявила, что "золотые слитки имеет каждый украинец".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что детективы антикоррупционного агентства по поручению прокуроров САП сегодня сообщили Гавриловой о завершении досудебного расследования в отношении нее.

Также сообщается, что ей и адвокатам был открыт доступ к материалам следствия.

Ожидается, что после ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт для последующего направления в суд.

"Как выяснило следствие, глава Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн гривен, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по убеждению детективов НАБУ, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 (более 2,86 млн гривен) и 2016 года (более 4,67 млн гривен).

"Следствие считает, что чиновница прибегла к таким действиям преднамеренно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих госорганов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества", - отметили в НАБУ.

Как сообщала "Страна", в БПП и Народном фронте хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение.