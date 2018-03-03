Скончался мужчина, открывший стрельбу у Белого дома
В субботу, 3 марта, скончался мужчина, выстреливший в себя на лужайке у Белого дома.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции Вашингтона.
"Была констатирована смерть взрослого мужчины. Мы работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников", - говорится в сообщении.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются Информации о других пострадавших в результате стрельбы нет.
Фото: twitter.com/DCPoliceDept
Ранее Секретная служба США сообщила о том, что неизвестный человек нанес себе огнестрельное ранение у северной ограды резиденции президента. Никто больше не пострадал.
Сам глава Белого дома Дональд Трамп был проинформирован о случившемся. В момент инцидента он находился с супругой Меланией во Флориде.
Напомним также, что ранее Трамп назвал психом автора скандальной книги о новой команде Белого дома.