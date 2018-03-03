В субботу, 3 марта, скончался мужчина, выстреливший в себя на лужайке у Белого дома.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции Вашингтона.

"Была констатирована смерть взрослого мужчины. Мы работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников", - говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются Информации о других пострадавших в результате стрельбы нет.

Фото: twitter.com/DCPoliceDept

Ранее Секретная служба США сообщила о том, что неизвестный человек нанес себе огнестрельное ранение у северной ограды резиденции президента. Никто больше не пострадал.

Сам глава Белого дома Дональд Трамп был проинформирован о случившемся. В момент инцидента он находился с супругой Меланией во Флориде.

Напомним также, что ранее Трамп назвал психом автора скандальной книги о новой команде Белого дома.