Нацбанк разрешил украинским банкам не проводить тщательную проверку людей при выдаче им через кассу наличных с карточных счетов и выдавать наличные без паспорта.

Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на разъяснение департамента финансового мониторинга НБУ, разосланное по банковской системе.

Банк должен задавать человеку все вопросы и собирать о нем сведения еще на этапе открытия карточного счета, отмечают в НБУ. То есть проходить всю верификацию и идентификацию. Поэтому проводить повторную идентификацию при каждом случае выдачи средств через кассу - необязательно. Более того, кассиру не нужно требовать у владельца карты его паспорт.

По действующему законодательству, владелец карточного счета не имеет права передавать свою пластиковую карту третьим лицам. А если она будет украдена, то, по правилам, счет должны будут заблокировать, и никакой выдачи наличности не произойдет.

Напомним, что ранее Нацбанк рассказал, какие купюры в Украине подделывают чаще всего.

Как сообщала "Страна", банкиры прогнозируют, что на следующей неделе курс доллара взвинтят покупатели ОВГЗ.