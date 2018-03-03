Народный депутат Семен Семенченко ("Самопомощь") и один из координаторов акции протеста у Верховной Рады заявил, что 111 из 112 задержанных во время зачистки МихоМайдана освобождены.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, подводя итоги разгона.

По его словам, в штурме было задействовано (включая оцепления и резерв): 2084 сотрудников МВД (Нацполиции и Нацгвардии). Из них 168 бывших "беркута".

"112 человек задержаны. 111 освобождены (статус "свидетели" и "хулиганство"). 13 ранены (из них 2 тяжело).

Никакого оружия и гранат в лагере не было. Ветераны войны за независимость Украины останавливали российские танки. И если бы они взяли бы оружие оно бы уже было задействовано. Удивительно что в палаточном городе не "нашли" нарколабораторию и космический корабль марсиан.

В "мирные марши" мы с ребятами больше не верим. Бог сейчас на стороне "больших батальонов". Все", - написал Семенченко.

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Напомним, что, по словам главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, в управление полиции доставили 111 человек, на четырех из них составлены административные материалы. Во время обыска изъяты предметы, похожие на гранаты.

В больничные учреждения обратились 13 человек из палаточного городка и семь сотрудников полиции. Всем была оказана медицинская помощь.

Как сообщала "Страна", "Батькивщина" и еще шесть партий назвали преступным сегодняшний разгон палаточного городка МихоМайдана под Верховной Радой.