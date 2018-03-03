"Батькивщина" и еще шесть партий назвали преступным сегодняшний разгон палаточного городка МихоМайдана под Верховной Радой.

Заявление обнародовал экс-министр обороны, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook.

"Утром 3 марта около тысячи спецназовцев совершили нападение на лагерь протестующих на площади Конституции. Ветеранов, которые в 2014-2015 годах проливали кровь на Востоке страны, жестоко избили и поставили на колени. Десятки человек были задержаны.

Мы считаем такие действия власти преступлением. Руководители силовой вертикали пытаются оправдать эту "акцию" тем, что протестующие якобы готовили захват парламента. Мы воспринимаем эти заявления как сознательную ложь. Протест, который длился с 17 октября 2017 года, оставался мирным, все провокации и насилие осуществляли исключительно представители власти.

План власти прост: показать, что любой мирный протест будет дискредитирован, а его участники - наказаны. Украинцам предлагают смириться с тем, что от них ничего не зависит. А тем, кто не смирится, - полицейские дубинки, наручники, решетки.

Мы заверяем украинцев, что приложим все усилия, чтобы этот план не был воплощен в жизнь. Не удалось Януковичу, не удастся и Порошенко.

Мы выражаем соболезнования тем, кто пострадал от действий новых беркутовцев. После смены власти все те, кто принимал решение о подавлении мирного протеста и воплощал его в жизнь, понесут ответственность по закону", - говорится в заявлении.

Под ним подписались партии: "Гражданская позиция", "Европейская партия Украины", "Рух новых сил", "Народный контроль", "Гражданское движение Хвыля",

"Политическая сила Альтернатива", "Батькивщина".

Фото: facebook.com

Напомним, что после зачистки МихоМайдана в больницы обратились 20 человек.

Как сообщала "Страна", лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили после сегодняшнего разгона палаточного городка под Радой предлагает провести 18 марта всеукраинский мирный марш с требованием отставки президента.