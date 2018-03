В столице Нидерландов настолько похолодало, что некоторые каналы впервые за последние 6 лет замерзли. Огромный каток тут же облюбовали жители Амстердама на коньках.

Об этом сообщает The Guardian.

"Сильное похолодание, охватившее Европу, привело к неожиданным метаморфозам: некоторые части каналов Амстердама замерзли, позволив местным жителям кататься на коньках", - говорится в сообщении.

Сообщается, что часть каналов Prinsengracht и Keizersgracht покрылась толстым льдом, способным выдержать вес десятков человек.

Социальные сети буквально завалены фотографиями и видео с переполненных амстердамских каналов, некоторые жители просто прогуливаются пешком там, где обычно течет вода.

Фото: twitter.com/BaderFQ

Фото: twitter.com/Mokums

Фото: twitter.com/Mokums

Фото: Jelle Prins‏/Twitter

More skating on the canals this afternoon. Crazy times in #Amsterdam #canalliving pic.twitter.com/5KqJHjH8N8