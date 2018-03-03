В Амстердаме впервые за шесть лет замерзли каналы, превратившись в каток
В столице Нидерландов настолько похолодало, что некоторые каналы впервые за последние 6 лет замерзли. Огромный каток тут же облюбовали жители Амстердама на коньках.
Об этом сообщает The Guardian.
"Сильное похолодание, охватившее Европу, привело к неожиданным метаморфозам: некоторые части каналов Амстердама замерзли, позволив местным жителям кататься на коньках", - говорится в сообщении.
Сообщается, что часть каналов Prinsengracht и Keizersgracht покрылась толстым льдом, способным выдержать вес десятков человек.
Социальные сети буквально завалены фотографиями и видео с переполненных амстердамских каналов, некоторые жители просто прогуливаются пешком там, где обычно течет вода.
Фото: twitter.com/BaderFQ
Фото: twitter.com/Mokums
Фото: twitter.com/Mokums
Фото: Jelle Prins/Twitter
More skating on the canals this afternoon. Crazy times in #Amsterdam #canalliving pic.twitter.com/5KqJHjH8N8— jim butler (@TheSCAuthority) 2 марта 2018 г.
VIDEO!
Schaatsen op de Prinsengracht. pic.twitter.com/bg8bU6MoML— MOKUMS (@Mokums) 2 марта 2018 г.
Как сообщала "Страна", украинский студент стал очевидцем встречи Луценко и Коломойского в Амстердаме.
Напомним также, что от аномальных холодов и снегопадов в Европе транспорт и связь работает с перебоями.