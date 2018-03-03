В Мукачево ограбили отделение Volksbank, расположенного на перекрестке улиц Космонавта Беляева и Валенберга.

Об этом сообщает сайт Mukachevo.net.

Ограбление произошло ночью. Работники обнаружили это только утром в субботу 3 марта, после консультаций с внутренней безопасностью банка заявили в полицию.

Грабители "вычистили" камеры хранения товарно-материальных ценностей.

В полиции название банка не сообщили, однако отметили, что речь идет о "Публичном акционерном обществе по улице Космонавта Беляева".

В то же время, несколько источников издания подтвердили, что речь идет о Volksbank.

"Сотрудники учреждения заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной службы. В настоящее время полиция предпринимает ряд первоочередных розыскных мероприятий по установлению всех деталей данного события и всех причастных к краже. Решается вопрос о правовой квалификации события", - отметили правоохранители.

VS Bank (ВиЭС Банк) - украинский банк с главным офисом во Львове, один из первых коммерческих банков Украины. Основан в 1991 году под названием "Электронбанк", в 2008 году был переименован в "Фольксбанк", с 2013 года носит название VS Bank. По состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 35 отделений в западных областях Украины.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Дорогожичах посреди белого дня ограбили банк.

Также напомним, что четверо вооруженных неизвестных ограбили банк в Токмаке.