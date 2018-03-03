В Киеве движение по улице Грушевского было возобновлено после сегодняшнего разгона МихоМайдана.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Twitter.

"Патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского", - сообщил он.

Шевченко добавил, что движение по улице Грушевского было заблокировано с 17 октября 2017 года.

Напомним, протестующие палаточного городка возле Верховной Рады начали сворачивать часть палаток еще вчера.

Фото: twitter.com/artem_shewa

Как сообщала "Страна", киевляне неоднократно жаловались на МихоМайдан, а у Кличко просили митингующих освободить Грушевского.

Напомним также, что Михаил Саакашвили объявил марш об отставке Порошенко, Авакова и Луценко, назначенный на 18 марта.