Беглый нардеп Александр Онищенко в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как в Администрации президента депутатам выдавали спортивные сумки с деньгами за голосования в Верховной Раде.

По его словам, в АП была разработана система для выплат народным депутатам.

"Суммы доходили от $20 тыс. до $100 тыс. на одного избранника за одно голосование, в зависимости от того, насколько ценное голосование, какая нехватка голосов. На каждую фракцию может доходить до миллиона", – сказал Онищенко, который сейчас находится в Испании.

Депутат уточнил, что "вознаграждение" выплачивали депутатам не из коалиции. При этом деньги для них укладывали в спортивные сумки.

"Машина заезжает в специальный гараж, из которого идет лифт прямо на четвертый этаж Администрации Президента. Все сумки получают именно там. По тому же лифту спускаются назад, кладут себе в машину и уезжают", – сообщил нардеп.

По его словам, позже власть выбрала другой метод влияния на нардепов - шантаж.

"Против всех депутатов возбуждали уголовные дела. На каждого должна быть соответствующая папка. И когда необходимо определенное голосование, им вспоминают те или иные уголовные производства и говорят: "Видишь, мы же держим, мы пока никуда не запускаем. Но ты должен проголосовать", – заявил Онищенко.

Напомним, что нардеп Онищенко рассказал, что написал книгу о Порошенко. При этом он не утончил дату презентации, но дал понять, что она состоится в ближайшее время.

Как сообщала "Страна", Онищенко заявил, что Порошенко уже начал предвыборную кампанию.

"Порошенко сейчас будет умножать всех на "ноль". Я имею в виду, что в его интересах перекрыть коллегам доступ к финансовым потокам, чтобы те вдруг не занялись пиаром еще какого-то кандидата в президенты. Не случайно состояние Рината Ахметова и Игоря Коломойского заблокировали", – объяснил Онищенко.