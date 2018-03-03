Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на ближайшие четыре дня, до 7 марта.

Об этом она написала в Facebook.

В воскресенье, 4 марта, в Украине местами еще ожидается мокрый снег и дождь. При этом завтра последний циклон покинет пределы Украины и снегопады прекратятся. Этой ночью ожидается -9...-15. Завтра днем до -4...-9.

В Киеве завтра местами периодический снег. Ночью -12, днем ​​-6.

В понедельник, 5 марта, синоптики обещают сухой антициклон. В Киеве будет сухо и морозно.



Со вторника, 6 марта, начнется повышение температуры воздуха. Но это не означает, резкого повышения температуры.

В среду, 7 марта, высокая вероятность осадков. С этого периода ожидается смена воздушных масс - с более холодной на теплую.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", киевлян в воскресенье предупредили о падении сосулек и снега с крыш.

Напомним также, что из-за снегопадов около 200 фур не могут въехать из России в Украину.