В субботу, 3 марта, словацкая газораспределительная компания Eustream, которая отвечает за реверс газа в Украину, сообщила об увеличении объемов поставок топлива.

Об этом свидетельствуют опубликованные компанией данные о транспортировке топлива, пишет ТАСС.

Так, прокачка газа сегодня составила 16,9 млн куб.м, а в прошлую пятницу показатель был всего 1,9 млн куб. м, в четверг - 2,5 млн куб.м.

Eustream в феврале зарегистрировала, что крупнейший объем газа был поставлен в период с 25 по 28 февраля. Ежедневный реверс составил от 12,4 млн до 12,9 млн куб.м. В остальные февральские дни он не превышал 7 млн куб.м.

"Нафтогаз" импортирует газ через Словакию, Польшу и из Венгрии. Из Словакии в 2017 году импортирован наибольший объем - свыше 8 млрд куб.м. Реверсные поставки газа идут через газотранспортную станцию Будинце, расположенную на словацко-украинской границе. Трубопровод, по которому они проходят, введен в эксплуатацию 2 сентября 2014 года.

Всего, по данным "Нафтогаза", за 11 месяцев 2017 года компания закупила 20,9 млрд куб.м газа.

Как сообщала "Страна", "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

Также "Страна" писала, что в Минэнерго призвали прекратить "газовые каникулы" с понедельника.