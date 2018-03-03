В Словакии похоронили убитого журналиста и его невесту
В субботу, 3 марта, в словацкой деревне Штявник состоялись похороны убитого журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
27-летнего журналиста похоронили в костюме, в котором он планировал в мае жениться на убитой вместе с ним невесте.
Девушку похоронили днем ранее, также в свадебном платье, в поселке Грегоровце.
Сотни людей пришли, чтобы отдать последний долг журналисту.
"Нападение на журналиста является и нападением на свободу нашей страны, мы не должны этого допускать", - сказал на прощальной службе в местном римско-католическом храме архиепископ Братиславы Станислав Зволенский.
Фото: radiosvoboda.org
Напомним, что убитый словацкий журналист расследовал причастность итальянской мафии к хищению денег из еврофондов.
Как сообщала "Страна", в Словакии отпустили итальянцев, задержанных после убийства журналиста-расследователя.