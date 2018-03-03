В субботу, 3 марта, в словацкой деревне Штявник состоялись похороны убитого журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

27-летнего журналиста похоронили в костюме, в котором он планировал в мае жениться на убитой вместе с ним невесте.

Девушку похоронили днем ​​ранее, также в свадебном платье, в поселке Грегоровце.

Сотни людей пришли, чтобы отдать последний долг журналисту.

"Нападение на журналиста является и нападением на свободу нашей страны, мы не должны этого допускать", - сказал на прощальной службе в местном римско-католическом храме архиепископ Братиславы Станислав Зволенский.

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, что убитый словацкий журналист расследовал причастность итальянской мафии к хищению денег из еврофондов.

Как сообщала "Страна", в Словакии отпустили итальянцев, задержанных после убийства журналиста-расследователя.