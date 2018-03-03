В Вашингтоне у Белого дома мужчина открыл стрельбу
У Белого дома в Вашингтоне в результате стрельбы был ранен мужчина. Об этом сообщила Секретная служба США в Twitter.
По данным ведомства, мужчина выстрелил в себя около забора в районе северной лужайки Белого дома.
Фото: twitter.com/SecretService
Стрелявший остался жив, ему оказали медицинскую помощь.
Секретная служба также уточнила, что в результате инцидента другие люди не пострадали. Вблизи было перекрыто пешеходное и автомобильное движение.
Работающие в Белом доме журналисты были отведены в убежище, после того как рядом со зданием американской администрации раздались выстрелы
Как сообщала "Страна", в США задержали мужчину с "чипом в голове", который справлял малую нужду у Белого дома.
Напомним также, что ранее неизвестный грозил подорвать автомобиль у Белого дома.