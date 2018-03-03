У Белого дома в Вашингтоне в результате стрельбы был ранен мужчина. Об этом сообщила Секретная служба США в Twitter.

По данным ведомства, мужчина выстрелил в себя около забора в районе северной лужайки Белого дома.

Фото: twitter.com/SecretService

Стрелявший остался жив, ему оказали медицинскую помощь.

Секретная служба также уточнила, что в результате инцидента другие люди не пострадали. Вблизи было перекрыто пешеходное и автомобильное движение.

Работающие в Белом доме журналисты были отведены в убежище, после того как рядом со зданием американской администрации раздались выстрелы

Как сообщала "Страна", в США задержали мужчину с "чипом в голове", который справлял малую нужду у Белого дома.

Напомним также, что ранее неизвестный грозил подорвать автомобиль у Белого дома.