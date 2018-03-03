Полиция Киева назвала количество пострадавших и задержанных во время зачистки палаточного городка МихоМайдана.

Об этом в видеокомментарии рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, в управление полиции доставили 111 человек, на четырех из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители. Во время обыска изъяты предметы, похожие на гранаты.

Всего в ходе обыска изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва , дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

По факту насилия в отношении сотрудников полиции начато уголовное производство.

По словам руководителя столичных полицейских, в больничные учреждения обратились 13 человек из палаточного городка и семь сотрудников полиции. Всем была оказана медицинская помощь.

Вместе с тем Крищенко подчеркнул, что состоится тщательная проверка информации о препятствовании работе журналистов.

Напомним, что после зачистки у Рады зарегистрировано уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицией.

Как сообщала "Страна", по меньшей мере к трем журналистам была применена сила правоохранителями во время сегодняшнего штурма палаточного городка под Верховной Радой.