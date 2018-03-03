Известный российский актер Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет.

Об этом сообщает Hellomagazine.

Для третьей супруги Виторгана 56-летней Ирины Млодик это первенец.

Пара подтвердила, что у них появился малыш. "Да, это правда. Спасибо за поздравление", – сказала Млодик в телефонном разговоре, не уточнив пол и имя малыша.

Некоторые российские СМИ распространили информацию о том, что у пары родилась дочь, которую назвали Этель. Супруги неоднократно в интервью говорили о том, что хотят общего ребенка. Кроме того, в феврале стало известно, что пара ищет няню, правда, не уточняли, для кого именно. Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе уже почти 20 лет, 15 из которых в браке.

Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan

Отметим, что в первом браке с Тамарой Румянцевой у Виторгана родилась дочь Ксения. Второй супругой знаменитости была Алла Батлер, ушедшая из жизни в 2000 году. Ее сын – актер Максим Виторган, который в браке с ведущей и кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.

Жена Максима Виторгана, Ксения Собчак, и Ирина Млодик

Эммануил Виторган снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Наиболее известными фильмами с его участием являются "Король Лир", "Кортик", "И это все о нем", "Благочестивая Марта", "Ларец Марии Медичи", "Чародеи".

Как сообщала "Страна", Ступка-младший впервые стал отцом и опубликовал фото в Instagram.

Напомним также, что депутат "Народного фронта" Антон Геращенко стал отцом.