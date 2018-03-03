В субботу, 3 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

При этом текст положения не был обнародован.

"Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины" О Вооруженных силах Украины "постановляю: Утвердить положение про Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в указе.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ недовольны, что Вооруженные силы Украины берут под контроль населенные пункты в "серой зоне" Донбасса - нейтральной территории между сторонами конфликта.

Напомним, что Украина будет жить по новым правилам национальной безопасности. Соответствующий законопроект "О национальной безопасности Украины" подал в парламент президент Украины Петр Порошенко.