Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицией во время утренних событий возле Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Прокуратура отреагировала на информацию СМИ о возможных неправомерных действий полицейских во время зачистки палаточного городка сторонников Михаила Саакашвили пред парламентом.
 
"С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Досудебное расследование поручено следователям СБУ в городе Киеве и Киевской области.
Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, что по меньшей мере к трем журналистам была применена сила правоохранителями во время сегодняшнего штурма палаточного городка под Верховной Радой. 

Как сообщала "Страна", во время зачистки задержали 101 участника МихоМайдана.

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