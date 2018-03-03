Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицией во время утренних событий возле Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Прокуратура отреагировала на информацию СМИ о возможных неправомерных действий полицейских во время зачистки палаточного городка сторонников Михаила Саакашвили пред парламентом.



"С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Досудебное расследование поручено следователям СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, что по меньшей мере к трем журналистам была применена сила правоохранителями во время сегодняшнего штурма палаточного городка под Верховной Радой.

Как сообщала "Страна", во время зачистки задержали 101 участника МихоМайдана.