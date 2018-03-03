Международный совет футбольных ассоциаций вместе с FIFA включили систему видеопомощи арбитрам в правила футбола после того, как ее поддержал глава FIFA.

Об этом сообщает официальный сайт IFAB.

Решение было принято в ходе генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций. Система видеоповторов (VAR) была протестирована почти в тысячи поединках.

Сообщается, что VAR позволит избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.

Система видеоповторов впервые была использована во время клубного чемпионата мира-2016, который проходил в Японии с 8-го по 18 декабря.

Также ее использовали на чемпионатах в некоторых странах Европы, в том числе во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций 2017 года в России.

Таким образом, видеоповторы могут внедрить уже с сезона-2018/19, а также во время чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Как сообщала "Страна", ранее президент УЕФА наложил вето на систему видеоповторов.