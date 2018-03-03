Журналисту "Радио Свобода" Сергею Нужненко, которому 3 марта во время столкновений под Верховной Радой полицейский распылили в лицо газовый баллончик, диагностировали химический ожог.

Об этом пострадавший корреспондент сообщил в комментарии "Громадському".

"Химический ожог, сейчас приехали из больницы в полицию", - сказал он.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что Нужненко уже обратился с заявлением в полицию.

"Заявление зарегистрировано, будет назначена служебная проверка, материалы направят в прокуратуру города. Еще мы проверяем соцсети относительно действий полиции в отношении еще двух журналистов", - отметил Крищенко.

Напомним, несмотря на наличие жилета с надписью "пресса" журналиста "Громадського" Богдана Кутепова толкнул представитель полиции. Журналист Insider Владислав Красинский утверждает, что против него полицейские также применили силу. Всего при зачистке МихоМайдана пострадали три журналиста.

Как сообщала "Страна", после разгона МихоМайдана Саакашвили объявил марш об отставке Порошенко, Авакова и Луценко.