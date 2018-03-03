Общественная организация "Польская лига против клеветы" подала в суд на аргентинское издание Pagina 12, обвинив его в нарушении закона об Институте нацпамяти.

Это первый иск после вступления в силу скандального закона о нацпамяти.

Об этом сообщает Radio Poland.

Приближенная к польскому правительству организация обвинила издание и аргентинского журналиста Федерико Павловского в "действиях, направленных во вред польской нации и хорошей репутации польских солдат".

В "Польской лиге против клеветы" заявили, что издание использовало фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном.

Тогда, в 1941 году, группа польского населения в селе Едвабном учинила погром и убила не менее 300 еврейских соседей во время немецкой оккупации.

Как сообщала "Страна", в Сейме Польши допускают изменения в украинской части "антибандеровского" закона.