С 5 марта в школах и вузах Украины возобновят обучение, которое должны были приостановить в целях экономии газа до 7 марта.

Об этом говорится в письме Минобразования и науки, адресованном руководителям высших учебных заведений, руководителям заведений профтехобразования и областным Департаментам образования и науки.

В соответствии с решением Кризисного комитета Минэнерго по всей Украине было решено возобновить работу учреждений образования и их газоснабжение.

Исключение составят школы и детсады, где процесс обучения был прерван по другим причинам, например, из-за карантина.

Окончательные решения о возобновлении обучения должны принимать учреждения и органы местной власти на местах.

Фото: Страна ua

Департамент образования и науки, молодежи и спорта Киева уже выпустил соответствующий приказ о возобновлении обучения с 5 марта.

Фото: Страна ua

Ранее в Минэнерго призвали прекратить "газовые каникулы" с понедельника. Об этом сообщил советник главы Минэнергоугля Максим Билявский на своей странице в Facebook.

"Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению всех учебных заведений и предложил Минобразования восстановить их работу с 5 марта 2018", – написал он.

Как сообщала "Страна", Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа и обеспечения надлежащих условий для обучения.