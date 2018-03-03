Гослекслужба отменила распоряжение о временном запрете болгарской вакцины БЦЖ после того, как расследование доказало отсутствие связи вакцинации со смертью младенца в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении Минздрава от 3 марта.

"Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила ранее выданное предписание о временном запрете вакцины", - говорится в сообщении.

Также в сообщении Минздрава говорится о том, что вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, качественная и безопасная.

После летального случая вакцина была преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения.

Вакцину БЦЖ против туберкулеза детям вводят в первые дни после рождения, ревакцинация - в 7 лет.

Как ранее писала "Страна", в один день с умершим младенцем в этом же учреждении из того же флакона были привиты ещё десять детей. Жалобы после вакцинации не поступали.

Напомним, в разгар вспышки кори Минздрав запретил партию популярной вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс". Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба ведомства.

Как сообщала "Страна", Супрун также заявила, что венгерская вакцина от кори, из-за которой случился скандала на Закарпатье, не растаможена.