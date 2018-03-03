Нардеп от БПП Мустафа Найем прокомментировал сегодняшний разгон МихоМайдана перед Верховной Радой.

На своей станице в Facebook он сообщил, что будет инициировать проведение спецрасследования.

"Я извиняюсь, а вот это зачем? Это в каких инструкциях прописано - ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот как скот?! И как после этого мы хотим, чтобы люди относились к полциии? Нет, я понимаю, что была злость за избитых полицейских; понимаю и осуждаю атаки на патрульных, но это же не джунгли, а страна, общество и органы власти.

К чему было столько усилий, публичной работы и разговоров, если одна такая фотография подрывает всю эту хрупкую конструкцию и навевает вспоминания зверств трехлетней давности?!" - написал нардеп.

Он добавил, что будет иинициировать проведение специального расследования этих фактов в рамках парламентского контроля.

"Помимо этого две фракции в парламенте могут инициировать внеочередное заседание Верховной рады с требованием отчета силовиков. Как минимум Батькивщина и Самопомощь сейчас могут проявить лидерство и сознательность. В противном случае все снова выльется в очередные заявления и выступления в эфирах. Впереди полтора года до выборов, ситуация может значительно ухудшится и останавливать такие проявления надо сейчас", - написал Найем.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Напомним, что после разгона МихоМайдана Саакашвили объявил марш об отставке Порошенко, Авакова и Луценко, назначенный на 18 марта.

Как сообщала "Страна", стали известны имена михомайдановцев, которых избили полицейские под Радой.