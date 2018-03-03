Палаточный городок в скором времени может появиться в новом месте. Об этом соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил "Стране".

"Мы и наши сторонники давно переместились в регионы, где создаем центр общественного сопротивления. Вместе с другими общественными и политическими организациями. Что касается общественного протеста, то народ хочет вернуть себе Майдан, и сколько бы Порошенко его не застраивал металлическими конструкциями, не прикрывался погибшими героями, или святой символикой государственного флага Украины, это ему не поможет. В Киеве есть много сакральных политических мест, где люди в любой момент могут проявить свой протест", - отметил он.

Также Сакварелидзе добавил, что "призрак Саакашвили преследует Луценко и Порошенко даже из Голландии".

"Призрак Саакашвили преследует Луценко и Порошенко даже из Голландии. Они не могут его забыть, убеждая себя, что недовольство людей связано только с фактором Саакашвили. Сегодня мечта Порошенко, как он думает, сбылась. Он и его окружение наверное предполагают, что зачистив палаточный городок от патриотов и добровольцев, они остановят народный протест украинцев. Все это, а также заявление Луценко о том, что городок за деньги Курченко - это агония от очевидного: Порошенко свое уже отыграл, он не победит на предстоящих парламентских выборах, поскольку движение за изменения вышло далеко за пределы этого городка - на Майдан и на Крещатик", - заявил соратник Михо.

По его словам, четыре из пяти опрошенных украинцев жалеют, что голосовали за Порошенко.

"Порошенко наивно полагает, что избив женщин и добровольцев под Верховной Радой, повысит свой рейтинг. А это еще больше разозлит людей и даст больший импульс движению, которое доведет все до логического конца и приведет к полной перезагрузке власти. Несмотря на то, что Рух сил давно ушел в регионы мы поддерживали и поддерживаем наших друзей под Верховной Радой. Наши активисты подтягиваются сейчас под Печерский райотдел полиции, мы будем помогать вытягивать ребят, оказывать им юридическую и медицинскую помощь", - добавил Сакварелидзе.

Как сообщала "Страна", в Киеве в субботу утром началась зачистка МихоМайдана под Верховной Радой. Задержаны все, кто был в палаточном городке называют цифру от 70 до 100 человек, шесть полицейских получили ранения.

В полиции заявили, что возле Верховной Рады проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева.