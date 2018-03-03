Во время зачистки МихоМайдана утром 3 марта полицейский применил газовый баллончик против журналиста "Радио Свобода" Сергея Нужненко. Об этом передает Громадське.

Как сообщил Нуженко, в этот момент он вел фото- и видеосъемку утренних событий под зданием Верховной Рады в центре Киева. При нем было удостоверение журналиста, которое он держал перед собой.

"Камера была направлена в сторону палаток активистов. В один момент работник полиции приблизился к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в субботу утром полиция зачистила МихоМайдан под Верховной Радой. Все митингующие были задержаны, а палатки зачищены тракторами.

"Страна" ведет онлайн-хронику событий под Радой.