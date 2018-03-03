В Украине временно запретили реализацию и применение серии препарата "Новокаин-Дарница". Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками наложила запрет на препарат из-за информации о летальном случае, связанном с его применением.

Согласно распоряжению службы от 2 марта, на основании сообщения Государственного экспертного центра (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины была запрещена серия препарата VU 181217.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и использование лекарственных средств, обязаны проверить наличие у них указанной серии препарата и в случае обнаружения поместить ее в карантин и уведомить территориальный орган Гослекслужбы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине лекарства могут подорожать еще на 30%.

Также мы писали, что в Украине введен полный запрет на продажу, хранение и реализациюлекарственного препарата "Пектолван Ц" во флаконах №1 по 100 мл с дозировочной ложечкой производства ПАТ "Фармак" Украина серий 270817, 280817, 290817, 300817, 310817, 321017.