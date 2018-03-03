В соцсетях активно обсуждают фотографию с сотрудниками Нацполиции и задержанными протестующими, которые стоят на коленях в снегу.

Многие отмечают унизительность ситуации, когда людей демонстративно ставят на колени.

Как отмечают пользователи, "милиция с народом". Тем самым намекая, что методы у Нацполиции остались те же, что и у милиции при зачистке Майдана в 2013 году.

Фото: facebook.com

В Киеве сегодня утром началась зачистка МихоМайдана под Верховной Радой. Задержаны все, кто был в палаточном городке - по меньшей мере три десятка человек. Сами протестующие говорят о цифре, близкой к сотне.

Во время штурма произошли столкновения. Активисты говорят, что полиция их жестоко избивала.

Как сообщала "Страна", в Киеве в субботу утром началась зачистка МихоМайдана под Верховной Радой. Задержаны все, кто был в палаточном городке называют цифру от 70 до 100 человек, шесть полицейских получили ранения.

В полиции заявили, что возле Верховной Рады проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева.