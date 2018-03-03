"Страна" опросила экспертов о том, что означает разгон МихоМайдана с точки зрения политического процесса в Украине.

Вадим Карасев: "разгон МихоМайдана результат договоренности Порошенко и Авакова"

"Еще после отсылки Михаила Саакашвили было понятно, что власти рано или поздно займутся МихоМайданом, тем более сейчас обстоятельства и погодные условия подтолкнули к этим действиям - люди не смогли бы быстро добраться из регионов, а все СМИ заняты газовым кризисом.

Этот разгон - это еще и результат каких-то предварительных договоренностей между БПП и Народным фронтом, между Аваковым и президентом, которые нашли консенсус в этом вопросе.

В дальнейшем, если митинги и будут, то они будут носить локальный характер, а организованного протеста такого уровня уже не будет.

Во-первых, возле Верховной Рады уже не дадут поставить палатки, на Майдане инсталляци, на Софиевской нет смысла - далеко от правительственного квартала.

Во-вторых, нет лидера, способного возглавить такой протест. Протест обязательно должен иметь своего лидера, а Сакварелидзе, Деревянко или Семенченко - это не те лица, за которыми пойдут тысячи митингующих. Остальные оппозиционеры уже вовсю готовятся к выборам и поэтому не будут вмешиваться.

Что же касается сравнения с разгоном "онижедетей" при Януковиче, нужно понимать, что здесь конфликт внутри одного вектора, поэтому не будет никакой реакции Запада. В отличие от 2013 года, когда Запад видел геополитические резоны и пытался предотвратить альянс Януковича и Путина, сегодня с МихоМайданом или без него вектор движения Украины один. И он целиком устраивает западных партнеров".

Руслан Бортник: "акция была точкой сборки радикалов"

"Сам по себе этот протест никак не рассосался бы. Даже по количеству задержанных - более 100 человек - видно, что МихоМайдан не был малочисленным.

То есть это не протест 5 маргиналов, которые там находились, как нам будут рассказывать порохоботы.

Но тут сложилось несколько благоприятных факторов.

Во-первых акция "прикрути" заняла все информационное пространство - а тела лучше прятать на поле боя. И разгон МихоМайдана не занимает значительного места в информационном поле.

Во-вторых, сложились погодные факторы - им было тяжело обороняться и тяжело подтянуть новые силы.

В-третьих, все-таки эта акция выступала точкой сборки радикалов и точкой сбора атаки на власти, а поэтому власти нужно было ее купировать. Я не исключаю, что они попытаются заново поставить палатки.

И здесь возникают другие риски - демонстрация мускулов власти провоцирует все силы на более радикальные действия, когда часть протестующих будет понимать, что протестом ничего не достигнуть. Поэтому ситуация в стране только накаляется".

Андрей Золотарев: "Папа сказал "надо", Аваков ответил "есть"

"Власти важно было продемонстрировать свою силу, само наличие МихоМайдана деморализующе действовало на Печерские холмы. Власть была вынуждена мириться с существованием этих протестов и невозможностью их убрать.

Теперь же, когда все общество только и гудит о том, как газовая перемога превратилась в газовую зраду, появился удобный момент, чтобы разогнать этот протест и показать свою силу, показать, кто в доме хозяин.

Папа сказал: "Надо", Аваков ответил "Есть". Ничего, кроме углубления политического противостояния, это не вызовет. Разгон обернется очередными репутационными потерями, и все оппоненты власти, (причем, независимо от того, поддерживали они Михо или нет), получат очередную возможность на всех площадках говорить о том, что Украина на крови получила циничных и жестоких мародеров".

Как сообщала "Страна", в субботу утром полиция зачистила МихоМайдан под Верховной Радой. Все митингующие были задержаны, а палатки зачищены тракторами.

Также мы писали, что во время зачистки МихоМайдана утром 3 марта полицейский применил газовый баллончик против журналиста "Радио Свобода" Сергея Нужненко.