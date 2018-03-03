Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что поддерживает снос МихоМайдана под Радой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С первого дня акций Саакашвили я как генеральный прокурор заявлял о гарантии на мирный протест. Несмотря на то, что с тех пор правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, что одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие - по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно", – написал Луценко.

"Но превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ – табу", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, лагерь, где за деньги беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко "разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе с применением оружия, на сотрудников" правоохранительных органов, должен быть пресечен.

"Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Мирным протестам - да. Проплаченному из-за рубежа экстремизму – нет", - заявил генпрокурор.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, в субботу утром полиция зачистила МихоМайдан под Верховной Радой. Все митингующие были задержаны, а палатки зачищены тракторами.

"Страна" ведет онлайн-хронику событий под Радой.

А министр внутренних дел Арсен Аваков иронично прокомментировал зачистку МихоМайдана в своем Twitter. Он сравнил следственные действия в палаточном городке возле Верховной Рады с инициативой НАК "Нафтогаз Украины" по временному снижению населением температурного режима в зданиях на один градус.

"Мы тоже прикрутили.. а говорят тут некоторые, шо не то имели ввиду", - написал Аваков.