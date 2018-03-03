В Киевской городской государственной администрации не отказались от идеи проекта флагштока за 47 миллионов гривен. Об этом сообщает Украинская правда.

В КГГА отметили, что в настоящее время проект находится на согласовании в Минкульте.

"От идеи не отказались. Проект флагштока в работе. Сейчас отсутствовало согласование Минкульта, а тендер был запланирован на 28 февраля. Поэтому этот тендер отменили и будет объявлен новый", - ответила пресс-служба КГГА на запрос журналистов.

Напомним, что городские власти Киева решили установить флагшток с гигантским флагом Украины в центре столицы. Общую стоимость "работ" оценили в 47,5 миллиона гривен. Установить "главный флаг" чиновники намерены к августу 2018 году.

Как сообщала "Страна", мэр Кличко распорядился поставить флагшток с флагом за 47,5 миллионов.

Ранее мы писали, что у Кличко передумали устанавливать флагшток у Вечного огня за 47,5 млн гривен.