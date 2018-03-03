В сети появилось снятое с высоты видео, как полиция штурмует палаточный лагерь Михомайдана под Верховной Радой. Кадры опубликовал портал "Народная правда" на Youtube.

В Киеве сегодня утром началась зачистка МихоМайдана под Верховной Радой. Задержаны все, кто был в палаточном городке - по меньшей мере три десятка человек. Сами протестующие говорят о цифре, близкой к сотне.

Во время штурма произошли столкновения, ранены и пострадали несколько человек. Протестующие пытались зажечь шины.

Фото: Youtube.com/Народна Правда

Как сообщала "Страна", в Киеве в субботу утром началась зачистка МихоМайдана под Верховной Радой. Задержаны все, кто был в палаточном городке называют цифру от 70 до 100 человек, шесть полицейских получили ранения.

В полиции заявили, что возле Верховной Рады проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева.