Народный депутат Семен Семенченко ("Самопомощь") приехал в Печерское райуправление полиции, куда доставили задержанных под Радой активистов МихоМайдана. Видео из управления полиции Семенченко разместил на своей странице в Facebook.

Активисты рассказывают о том, как полиция их жестоко била дубинками по голове при задержании.

"Я нахожусь в Печерском райотделе, куда доставили часть задержанных митингующих. Несколько человек с тяжелыми ранениями. Их процессуальный статус - свидетели. Их незаконно удерживают, не выпускают", - рассказал Семенченко, не преминув напомнить, что "это в следующий раз будет с вами".

Как сообщала "Страна", в субботу утром полиция зачистила МихоМайдан под Верховной Радой. Все митингующие были задержаны, а палатки зачищены тракторами.

А министр внутренних дел Арсен Аваков иронично прокомментировал зачистку МихоМайдана в своем Twitter. Он сравнил следственные действия в палаточном городке возле Верховной Рады с инициативой НАК "Нафтогаз Украины" по временному снижению населением температурного режима в зданиях на один градус.

"Мы тоже прикрутили.. а говорят тут некоторые, шо не то имели ввиду", - написал Аваков.